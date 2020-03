Covid-19

A maioria das escolas não acolheu hoje qualquer aluno de pais com profissões classificadas essenciais nesta fase de pandemia do novo coronavírus, segundo informações avançadas à Lusa pelos diretores escolares.

Cerca de 600 escolas estão desde hoje de prevenção para garantir as refeições dos alunos carenciados e acolher os filhos de profissionais de saúde e de emergência. Todas as outras, num universo que ronda as 3.500, estão de portas fechadas e as aulas fazem-se à distância.

"Só em último recurso é que os pais deixam as crianças nas escolas. O meu agrupamento, por exemplo, tem cerca de 2.300 alunos e não tive nenhum pai que optasse por deixar aqui o filho", contou à Lusa Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) e diretor do agrupamento de escolas Dr. Costa Matos.