Covid-19

O secretário-geral da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP) afirmou hoje à Lusa que o impacto do novo coronavírus no setor "é complicado" e comparou-o a uma "terceira guerra mundial para a economia".

O grupo francês PSA anunciou hoje que vai fechar a unidade de Mangualde a partir de quarta-feira, na sequência da decisão de encerrar todas as suas fábricas na Europa face ao surto de Covid-19.

No dia anterior a Autoeuropa (grupo Volkswagen) decidiu suspender a laboração nos turnos da noite e da manhã, porque muitos trabalhadores vão ficar em casa com os filhos, devido ao encerramento das escolas.