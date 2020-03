Covid-19

As autoridades marroquinas anunciaram hoje novas medidas drásticas para contar a propagação do novo coronavírus, com o encerramento "até nova ordem" de cafés, restaurantes, salas de teatro e de cinema, e também das mesquitas.

As disposições, que entram em vigor hoje às 18:00 locais (17:00 em Lisboa) também abrangem "as salas de desporto, hamams [banhos turcos], salas de jogo, e campos de jogos", precisou em comunicado o ministério do Interior.

As medidas "não abrangem os souks [mercados tradicionais], o comércio e o local de venda de produtos e matérias de primeira necessidade ou restaurantes de entrega ao domicílio".