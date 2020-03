Covid-19

O Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, informa, a partir de hoje, os utentes com resultados negativos do teste Covid-19 por mensagem de telemóvel, adiantou.

"Esta solução inovadora liberta os recursos humanos para outras tarefas, evita erros e torna mais célere a comunicação, reduzindo a ansiedade e tranquilizando os cidadãos", referiu o presidente do conselho de administração do CHUSJ, Fernando Araújo, citado em comunicado.

Em caso de resultados negativos, o utente recebe a mensagem: "Informamos que o resultado da análise Covid-19 realizada na urgência do CHUSJ foi NEGATIVO".