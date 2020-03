Covid-19

Madrid, 16 de março (EFE) - O Governo espanhol restabelece a partir da meia-noite de hoje os controlos nas fronteiras terrestres e só permitirá o acesso a cidadãos espanhóis, residentes em Espanha, trabalhadores fronteiriços, transporte de mercadorias e casos de força maior.

A medida, que vai permanecer em vigor até ao final do atual estado de emergência no país, foi anunciada em conferência de imprensa pelo Ministro do Interior (Administração Interna), Fernando Grande-Marlaska, depois de participar numa videoconferência com os seus congéneres e os ministros da Saúde da União Europeia.

"O objetivo não é outro senão proteger a saúde e a segurança dos cidadãos e conter a propagação do coronavírus", disse o responsável governamental.