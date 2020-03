Covid-19

O Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro encerrou todas as unidades de rastreio do cancro da mama e o centro de dia, mas mantém a prestação dos apoios sociais, económicos e jurídicos.

Em declarações à Lusa, o presidente do Núcleo Regional do Norte, Vítor Veloso, disse que estes serviços estão fechados até ao final do mês "face ao evoluir da crise epidémica da Covid-19".

Além disso, as consultas de aferição do rastreio do cancro da mama foram reduzidas no número e aos casos mais urgentes, as consultas de diagnóstico precoce do cancro da pele e do cancro da cavidade oral suspensas, tal como as de psico-oncologia externas, e o número de voluntários hospitalares reduzido ao mínimo indispensável, disse.