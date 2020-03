Covid-19

As autoridades ucranianas anunciaram hoje novas medidas de combate à propagação do novo coronavírus através do encerramento de espaços públicos em todo o país, incluindo bares e centros comerciais, e a interrupção dos transportes públicos.

Através de uma mensagem vídeo no Facebook, o Presidente Volodymyr Zelensky pediu ao Governo o encerramento a partir de terça-feira de todos os "estabelecimentos culturais, centros comerciais, restaurantes, cafés e clubes de desporto" no país.

A partir do meio-dia de quarta-feira as "viagens intercidades e inter-regiões em carro, comboio e avião" serão proibidas, uma decisão que também abrange os três metros do país.