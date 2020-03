Covid-19

O presidente da Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL) vai pedir ao Governo "medidas adicionais" às já anunciadas para fazer face às previsíveis consequências do controlo de fronteiras terrestres com Espanha, hoje anunciado pelo Governo português.

"Espanha é o principal destino das exportações portuguesas, sendo que se a Galiza fosse um país, seria o sexto destino das nossas exportações, com um volume três vezes superior ao do Brasil", sublinha Luís Ceia, num comunicado hoje enviado à imprensa.

O presidente da CEVAL, estrutura que representa cerca de 5.000 empresas do distrito de Viana do Castelo, manifesta a sua "total concordância" com as medidas tomadas até agora para travar o surto do novo coronavírus, classifica-as de "pertinentes e necessárias" e incentiva a "medidas mais drásticas, caso sejam necessárias para fazer face a esta pandemia", mas diz não poder "deixar de temer o impacto que esta limitação terá na economia da região".