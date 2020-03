Covid-19

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos adotou hoje "medidas excecionais" face à pandemia de Covid-19 que passam por limitar o seu funcionamento a "atividades essenciais" e "casos prioritários".

Pela primeira vez desde a sua criação, em 1959, o Tribunal sediado em Estrasburgo, no leste de França, decidiu adotar "medidas excecionais" e vai assegurar apenas "atividades essenciais" e "urgentes", lê-se num comunicado.

"Face à crise sanitária mundial sem precedente [...], as atividades essenciais do Tribunal serão, em princípio, asseguradas e, em particular, o tratamento dos casos prioritários", precisa o texto.