Covid-19

Porto, 16 mar 2020 - A Comarca do Porto decidiu hoje concentrar os juízos de instrução criminal no Palácio de Justiça de Matosinhos, onde passam a ser asseguradas todas as diligências, informou o juiz presidente.

"O Juiz Presidente da Comarca do Porto, devidamente autorizado pelo Conselho Superior da Magistratura, concentrou os Juízos de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Porto e Matosinhos) no Palácio da Justiça de Matosinhos, onde passam a ser assegurados todos os atos e diligências da competência dos dois Juízos", indica o gabinete de apoio ao juiz presidente, António Rodrigues da Cunha, em comunicado hoje divulgado.

A decisão surge na sequência do Plano de Contingência que se encontra em vigor no Tribunal Judicial da Comarca do Porto " e das medidas preventivas que têm sido adotadas para diminuir os riscos de propagação da COVID-19 e proteger os profissionais da área da justiça e todos os cidadãos que se deslocam aos Tribunais", indica