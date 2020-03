Covid-19

O Centro de Apoio aos Sem-Abrigo (CASA) do Porto admitiu hoje à Lusa manter a distribuição de refeições se o Governo impuser o recolher obrigatório devido à Covid-19, situação que também preocupa a Legião da Boa Vontade (LBV).

Natália Coutinho, coordenadora do CASA do Porto, reconheceu essa preocupação face aos desenvolvimentos ocorridos devido ao surto do coronavírus, mas afastou a possibilidade de os sem-abrigo da cidade serem abandonados.

"Estamos preocupados com a possibilidade dessa limitação, mas a menos que se arranje uma solução alternativa vamos ter de furar o bloqueio e continuar a fazer o que estamos a fazer", afirmou a responsável.