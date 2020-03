Covid-19

Igrejas evangélicas do Brasil estão divididas entre minimizar a pandemia do novo coronavírus ou adotar medidas de prevenção cancelando cultos e atividades em diversas regiões do país.

Entre os que relativizam a doença que já matou mais de 7.000 pessoas no mundo estão líderes de três denominações neopentecostais de grande influência, o pastor Romildo Ribeiro Soares, conhecido pelo nome de RR Soares, da Igreja Internacional da Graça, o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).

RR Soares disse aos fiéis para não terem medo da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, num culto transmitido pela televisão na semana passada, quando o número de infetados já estava a crescer no país.