Covid-19

O partido Aliança defendeu hoje o "encerramento imediato das fronteiras nacionais, suspendendo o sistema de Schengen", para fazer face à pandemia de Covid-19, bem como a suspensão imediata dos voos para os Açores e a Madeira.

A Comissão Executiva do partido liderado pelo ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes defendeu, em comunicado, "o encerramento imediato das fronteiras nacionais, suspendendo o sistema de Schengen e consequente reposição do controle das fronteiras terrestres, áreas e marítimas, assegurando a liberdade de circulação de mercadorias e os fluxos laborais transfronteiriços que não possam ser adiados".

"De modo específico, a Aliança defende a suspensão imediata de voos para as regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, garantindo o efetivo controlo da disseminação da propagação do vírus nestas regiões, após a identificação do primeiro caso nos Açores", pede ainda o partido.