Covid-19

Um novo estudo de caso na China volta a sugerir que o coronavírus que causa a doença Covid-19 é intransmissível das grávidas para os recém-nascidos, foi hoje divulgado.

O estudo, publicado na revista da especialidade Frontiers in Pediatrics, é o segundo do género realizado recentemente na China que confirma que as mães infetadas com o novo coronavírus não infetam os seus filhos durante a gravidez.

O novo estudo envolveu quatro grávidas com Covid-19 que deram à luz num hospital de Wuhan, cidade onde foi detetado em dezembro o novo coronavírus, responsável por infeções respiratórias como pneumonia.