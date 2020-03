Covid-19

A Interjovem, da CGTP, vai suspender a Manifestação Nacional da Juventude Trabalhadora, que estava marcada para dia 26, em Lisboa, em defesa de melhores salários e contra a precariedade, para evitar o risco de propagação da Covid-19.

A decisão foi tomada na reunião quinzenal da Comissão Executiva da CGTP, no âmbito das medidas do contingência que têm sido postas em prática para travar a propagação do novo coronavírus.

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, disse à agência Lusa que a manifestação nacional foi suspensa, mas a luta da juventude trabalhadora será assinalada de outras formas, ainda a decidir, pois os motivos que levaram à marcação do protesto mantêm-se.