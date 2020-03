Covid-19

O Governo de Macau anunciou hoje que, a partir das 00:00 de quarta-feira, só vai permitir a entrada dos residentes do território, da China continental, Hong Kong e Taiwan e dos trabalhadores não residentes de Macau.

"Para evitar a transmissão da Infeção por Novo Tipo de Coronavírus na Região Administrativa Especial de Macau [RAEM] (...) é proibida, a partir das 00:00 do dia 18 de Março de 2020 [16:00 de terça-feira em Lisboa], a entrada na RAEM de todas as pessoas não residentes, com exclusão de residentes do Interior da China, da Região Administrativa Especial de Hong Kong e da região de Taiwan, bem como de titulares do título de identificação de trabalhador não residente", lê-se num despacho emitido pelo chefe do executivo de Macau.

"Por motivo de interesse público, nomeadamente a prevenção, controlo e tratamento da doença, socorro e emergência, e em casos excecionais de manutenção do funcionamento normal da RAEM ou das necessidades básicas de vida dos residentes, a autoridade sanitária pode dispensar o cumprimento da respetiva medida por parte das pessoas referidas no número anterior", apontou Ho Iat Seng.