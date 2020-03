Covid-19

O governador do estado do Ohio suspendeu a realização das primárias para as eleições presidenciais norte-americanas, algumas horas antes do início da votação devido à pandemia do coronavírus.

Na rede social Twitter, Mike DeWine escreveu que votar em plena pandemia de Covid-19 ia "forçar os funcionários das assembleias de voto e os eleitores a colocarem-se numa situação inaceitável de risco de contágio".

DeWine acrescentou que as autoridades estavam a procurar uma outra forma de votar.