Covid-19

A Coreia do Sul registou hoje 84 novos casos de coronavírus, mais dez do que na véspera, na sequência de um novo foco numa igreja nas proximidade de Seul.

Com os 84 casos identificados na segunda-feira, a Coreia do Sul soma 8.320 pessoas infetadas. Destas, 6.838 são infeções ativas, 1.401 casos tiveram alta médica e 81 pessoas morreram.

Apesar do aumento, a Coreia do Sul, que chegou a ser o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia de Covid-19, reduziu consideravelmente o número de novos contágios nos últimos dez dias, tendo também registado pelo terceiro dia consecutivo menos de 100 casos.