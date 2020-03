Actualidade

As temperaturas máximas vão subir na quarta-feira 10 graus Celsius e a partir de sexta-feira descem de forma significativa e regressa a chuva a todo, disse à Lusa a meteorologista Ângela Lourenço.

"Vamos ter uma subida da temperatura significativa amanhã [quarta-feira], em especial da máxima. Esta situação vai durar pouco tempo. Espera-se que a descida no dia seguinte [sexta-feira] seja acentuada", disse a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Ângela Lourenço, na quarta-feira os valores das temperaturas máximas vão atingir em alguns locais dos distritos de Santarém, Évora e Portalegre 25 a 27 graus, e pontualmente até mais.