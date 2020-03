Actualidade

O jornalista guineense Sabino Santos, da rádio privada Capital FM, disse hoje à Lusa que foi intimado a comparecer na quarta-feira no Ministério Público para ser ouvido no âmbito de uma queixa-crime movida por um dirigente político.

Segundo o jornalista, a queixa-crime foi movida por Doménico Sanca, antigo ministro e dirigente do Movimento para a Alternância Democrática (MADEM G-15), segunda força política no parlamento, atualmente no Governo nomeado pelo autoproclamado Presidente, Umaro Sissoco Embaló.

Na página Facebook da estação, pode-se ler que o dirigente sustenta a sua queixa contra Sabino Santos com a alegação de que aquele teria lesado a sua honra num dos debates ao "lançar suspeitas de prática de crime de alteração do Estado de direito" na Guiné-Bissau.