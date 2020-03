Covid-19

(CORREÇÃO DO 2.º PARÁGRAFO) Macau, China, 17 mar 2020 (Lusa) - Os pais de seis menores portugueses disseram hoje à Lusa que as autoridades de Macau detiveram os filhos, residentes do território, e encaminharam-nos para uma quarentena obrigatória sem informar ou obter o consentimento dos progenitores.

Os menores, entre os 13 e os 17 anos, estudam em Portugal e regressaram esta madrugada a Macau, ao anteciparem as férias da Páscoa, uma vez que estão sem aulas em território português, explicou um dos três pais que denunciaram o caso, Diogo Giraldes. (CORRIGE NOME DE UM DOS PAIS, QUE É DIOGO GIRALDES E NÃO DIOGO GIRALD)