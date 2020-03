Covid-19

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) exigiu ao Governo medidas urgentes para o setor e propôs, numa reunião no Ministério da Economia, na segunda-feira, o apoio de 1.000 euros mensais por trabalhador.

"A disponibilização de uma linha de apoio à tesouraria de 1.000 euros mensais por trabalhador é o valor que a AHRESP exige que o Governo garanta às empresas do canal HORECA [área de atividade económica relativa aos hotéis, restaurantes e cafés] que vivem hoje uma das piores crises de sempre devido à propagação do Covid-19", informou a associação, em comunicado.

Esta é uma das mais de 40 medidas que a AHRESP propôs ao Governo, numa reunião no Ministério da Economia, que decorreu na segunda-feira e que tinha sido solicitada com caráter de urgência, depois da direção da associação ter considerado "insuficientes as medidas disponibilizadas pelo executivo", anunciadas na semana passada.