O ex-presidente do Governo da Madeira Alberto João Jardim sublinha que os aeroportos do arquipélago são propriedade da região e que apenas o espaço aéreo é da competência da República, defendendo o encerramento das infraestruturas face à pandemia do Covid-19.

Na sua habitual crónica no Jornal da Madeira, com o título "Não nos atrapalhem!", o ex-governante elogia hoje o povo madeirense, que "mais uma vez vem provando a sua fibra de responsável", e aplaude o Governo Regional "por ter avançado sem esperar mais por Lisboa", já que "para isso é que serve a autonomia política conquistada".

"Inadmissível é o aparecimento de alguns positivistas coloniais a classificar de 'inconstitucionais' as decisões de defesa da vida humana no presente momento, assumidas em relação aos aeroportos da região autónoma", escreve.