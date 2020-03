Covid-19

O Facebook está focado em três áreas principais no que respeita ao combate ao novo coronavírus, nomeadamente limitar a desinformação e o conteúdo nocivo na rede social, anunciou hoje a empresa.

A rede social liderada por Mark Zuckerberg destaca que essas três áreas passam por "conectar as pessoas com informações precisas e recursos úteis", "limitar a desinformação e o conteúdo nocivo", bem como o "apoio aos especialistas globais de saúde".

Em comunicado, refere que "o foco é garantir que todos possam aceder a informações confiáveis e precisas", pelo que se, "uma pessoa pesquisar por coronavírus no Facebook ou usar uma 'hashtag' [palavra-chave] relacionada com o vírus no Instagram, verá uma janela 'pop-up' a direcionar para Direção-Geral da Saúde (DGS), que comunica as informações mais recentes".