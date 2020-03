Covid-19

Dezenas de pessoas estavam hoje concentradas na estação marítima do porto de Ceuta à espera de transporte para Algeciras, depois de as autoridades locais terem autorizado a sua saída, apesar do encerramento do tráfego de passageiros em vigor.

O grupo, na maioria turistas espanhóis e alguns cidadãos marroquinos, deslocou-se hoje à Delegação do Governo de Espanha naquela cidade autónoma espanhola para pedir uma autorização de viagem, segundo a agência EFE.

As autoridades de Ceuta encerraram o tráfego de passageiros às 00:00 de hoje para tentar controlar a propagação do novo coronavírus.