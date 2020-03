Covid-19

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) propôs ao Governo a facilitação do acesso a linhas de crédito, regularização dos pagamentos em atraso do Estado às empresas e suspensão temporária das obrigações fiscais.

Em comunicado enviado hoje, após a reunião extraordinária de Concertação Social de segunda-feira para analisar as medidas de apoio para diminuir o impacto económico da propagação do novo coronavírus sobre as empresas, a CIP diz que "para situações excecionais, soluções excecionais".

"Começamos, por isso, por aplaudir as primeiras medidas avançadas pelo Governo para fazer face à crise em que ameaça mergulhar a economia nacional numa profunda recessão. No entanto, na reunião de hoje [segunda-feira] da Concertação Social, a CIP sinalizou ao executivo a necessidade de reforçar as medidas de apoio às empresas, e tornar o seu acesso fácil e rápido", refere.