Covid-19

A Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA, na sigla em inglês) prevê que o continente africano reduza o crescimento previsto para este ano para quase metade, passando de 3,2% para 1,8% devido à Covid-19.

"Dos milhares de casos conhecidos, cerca de 350 são em África, mas o impacto económico é desproporcional", lê-se numa nota de análise divulgada pela UNECA em Adis Abeba, na qual alerta que "o novo coronavírus pode fazer com que o crescimento esperado desça de 3,2% para 1,8%".

Na apresentação do relatório sobre o impacto da pandemia no continente africano, que corta de forma muito significativa as previsões de crescimento para os países africanos, a secretária-executiva da UNECA, Vera Swonge, disse que o facto de a China estar a ser severamente afetada iria inevitavelmente afetar também o comércio em África.