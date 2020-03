Covid-19

A Endesa anunciou hoje a suspensão de todos os cortes de luz e gás programados devido à falta de pagamento, dadas as dificuldades que os clientes possam ter no cumprimento das obrigações, devido aos efeitos do Covid-19.

"Perante as dificuldades que podem surgir nos próximos dias para o pagamento normal das faturas, a Endesa decidiu suspender todos os cortes de fornecimento de luz e gás programados devido à falta de pagamento", divulgou a empresa de distribuição de energia, em comunicado.

A Endesa esclareceu também que reforçou a capacidade de resposta dos canais digitais (endesa.pt e My Endesa), por forma a diminuir as deslocações dos clientes às lojas de Lisboa e Porto.