Covid-19

Os populares da localidade guineense de Cacine, no extremo sul do país, estão a pedir às autoridades que encerrem as fronteiras terrestres com a Guiné-Conacri, por receio de contágio da Covid-19.

Citados pela rádio Sol Mansi (emissora Católica), Salifo Camará e Abubacar Baldé, porta-vozes da população de Cacine, pediram ao Governo que mande encerrar a fronteira com a Guiné-Conacri, país onde já foi diagnosticado um caso de infeção por Covid-19.

"Estamos num risco grande, porque entre a Guiné-Bissau e a Guiné-Conacri, a partir de Cacine, só temos escassos quilómetros de distância", notou Salifo Camará.