Covid- 19

O município da Figueira da Foz reforçou hoje as medidas de contenção face à ameaça do coronavírus e limitou o acesso ao mercado municipal da cidade a um máximo de 42 clientes de cada vez, entre outras disposições.

De acordo com um despacho de Carlos Monteiro, presidente daquela autarquia do litoral do distrito de Coimbra, a que a agência Lusa teve acesso e que entra hoje em vigor, o mercado municipal Engenheiro Silva, localizado na zona ribeirinha da cidade, passa a ter uma "lotação limitada a 42 pessoas de cada vez" e um circuito interior que impede a acumulação e o cruzamento desses clientes nos corredores junto às bancas.

Outra medida passa por encerrar o portão leste de acesso ao mercado (virado para o Jardim Municipal), obrigando à entrada exclusiva pelo portão sul e saída dos clientes, também exclusiva, pelo portão norte.