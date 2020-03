Covid-19

O Governo de Macau anunciou hoje um novo caso importado de infeção pelo novo coronavírus, o terceiro em pouco menos de 48 horas, depois de 40 dias sem qualquer pessoa infetada.

"A doente é uma mulher de 20 anos, residente de Macau, estudante no Reino Unido. Saiu recentemente de Londres (Inglaterra) via Kuala Lumpur (Malásia) com destino a Hong Kong, onde chegou na noite do dia 16 de março", anunciaram as autoridades em comunicado.

A informação foi divulgada no dia em que entrou em vigor a quarentena quase total a todos aqueles que entrassem no território e no dia em que as autoridades anunciaram que a partir das 00:00 de quarta-feira, só vai permitir a entrada dos residentes de Macau, da China continental, Hong Kong e Taiwan e dos trabalhadores não residentes de Macau.