Covid-19

Cinemas, museus e teatros encerraram no Reino Unido e os aeroportos britânicos admitem fechar "dentro de semanas", na sequência do apelo do governo para as pessoas evitarem viagens e contacto social desnecessário para evitar a transmissão do Covid-19.

O museu Tate, uma das principais atrações turísticas do Reino Unido, que tem dois edifícios em Londres, um em St. Ives e outro em Liverpool, anunciou o encerramento a partir de quarta-feira até 01 de maio, gesto repetido por outros museus e galerias de arte.

A Associação do Teatro de Londres, que representa os teatros do West End, e a organização UK Theatre, da qual fazem parte cerca de 165 salas em todo o país, suspenderam o funcionamento por tempo indefinido, tal como as redes de cinemas Odeon, Cineworld e Picturehouse.