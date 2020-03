Covid-19

O presidente da Associação de Médicos de Língua Portuguesa de Macau (AMLPM) defendeu hoje à Lusa que esta é a altura de Portugal pedir ajuda à China para combater o surto de Covid-19.

"A Itália já pediu ajuda à China. Espanha já pediu ajuda à China. Portanto, eu penso que se calhar o Governo português, antes que seja tarde, vai precisar de equipamentos, que são insuficientes. Será uma altura apropriada também de pedir ajuda às autoridades chinesas", defendeu José Manuel Esteves.

"Porque a China está a ultrapassar este grande embate, que foi a epidemia no seu território. As fábricas estão a arrancar, estão a produzir os ventiladores, estão a produzir as máscaras, estão a produzir equipamentos de proteção aos milhões, mas a procura a nível mundial é muita e está na altura de Portugal se pôr na fila e tentar também ter acesso ao que é produzido" e que "vai fazer falta em Portugal dentro de uma semana ou dentro de duas semanas", salientou o cirurgião.