Covid-19

O presidente da Associação de Médicos de Língua Portuguesa de Macau (AMLPM) disse hoje à Lusa que a falta de meios e treino em Portugal contrasta com a "enorme tranquilidade" sentida no território no combate ao coronavírus.

"Sinto uma enorme tranquilidade a trabalhar aqui", até porque "toda a sociedade e não apenas os serviços de saúde têm demonstrado um grau de organização e articulação entre as diferentes estruturas", defendeu José Manuel Esteves.

"Há, no âmbito da saúde pública em Macau, uma experiência e traquejo muito grande, que permitiu que esta primeira onda de casos fosse controlada e Macau tivesse estado 40 dias sem novos casos", assinalou o cirurgião.