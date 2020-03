OE2019

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) estima que o saldo orçamental em contabilidade nacional, em 2019, tenha sido de -0,0% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com um relatório a que a Lusa teve acesso.

"A UTAO estima que o saldo orçamental das Administrações Públicas em 2019, na ótica da contabilidade nacional, tenha ascendido a -0,0% do PIB (valor central do intervalo de -0,2% do PIB a 0,2% do PIB), um resultado que configura uma situação de equilíbrio orçamental", pode ler-se no documento.

A unidade de técnicos que dá apoio à Comissão de Orçamento e Finanças (COF) do parlamento aponta que o valor do saldo orçamental em contabilidade nacional (na ótica dos compromissos, e que conta para Bruxelas) é superior ao apurado em contabilidade pública (ótica de fluxos de caixa), estimado em 0,3% do PIB em 2019.