Covid-19

Lisboa, 17 mar 2020 (Lusa) - A ANA - Aeroportos de Portugal apelou hoje aos passageiros com voos cancelados que usem o telefone e meios eletrónicos, uma medida tomada no âmbito da contenção do surto do novo coronavírus.

"Contactem as respetivas companhias áreas, por telefone ou meios online", avisa a ANA, em comunicado divulgado.

A gestora dos aeroportos nacionais pede ainda aos passageiros com voos cancelados que "não se desloquem" ao aeroporto "a fim de serem evitadas aglomerações de pessoas no terminal".