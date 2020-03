Covid-19

O chefe da diplomacia portuguesa disse hoje à Lusa que as agências de viagem não devem "abandonar" os turistas e viajantes portugueses que se encontram retidos nas Filipinas, Argentina, México e Marrocos, devido aos constrangimentos provocados pela pandemia de coronavirus.

"Eu queria fazer um apelo às agências de viagem com as quais foram feitos contratos com os seus clientes. Estas pessoas são turistas. Compraram os seus voos, as suas estadias, estabeleceram contratos com agências de viagens e é muito importante que as agências de viagens, honrando os seus respetivos contratos não os deixem sozinhos nestas circunstâncias difíceis", disse à Lusa o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.

Augusto Santos Silva sublinhava sobretudo a situação em que se encontram as várias dezenas de turistas portugueses no arquipélago das Filipinas que aguardam o regresso a Portugal.