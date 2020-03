Actualidade

A Câmara de Idanha-a-Nova e a HVCZ Industries, empresa do Grupo Veracruz, assinaram um memorando de entendimento para a instalação de uma fábrica de amêndoa naquele concelho, investimento que ronda os 13 milhões de euros, foi hoje anunciado.

"Este memorando de entendimento visa criar condições para que o Grupo Vera Cruz instale em Idanha um equipamento industrial para descasque de amêndoa, numa propriedade com cerca de 194 hectares que o município de Idanha-a-Nova irá ceder, no âmbito da estratégia de acolhimento empresarial do nosso 'Green Valley Food Lab", refere, em comunicado, o presidente do município local, Armindo Jacinto.

O memorando recentemente assinado prevê a cedência de um prédio rústico para a instalação do equipamento industrial para o descasque e armazenamento de amêndoas, bem como de uma unidade de transformação das mesmas e de todos os processos industriais associados a essas operações.