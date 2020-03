Covid-19

A Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT) anunciou hoje que vai suspender as suas atividades e encerrar as instalações até 13 de abril, devido à Covid-19.

"Decidimos suspender toda a nossa atividade pública, programação do Novo Ciclo ACERT e digressão do Trigo Limpo Teatro ACERT e encerrar ao público as nossas instalações até ao dia 13 de abril", refere, em comunicado.

A direção da ACERT garante estar "a trabalhar na reprogramação de toda a atividade conforme a evolução da situação" e disponibiliza-se para, "em permanente diálogo com as entidades responsáveis, prestar toda a colaboração que for necessária".