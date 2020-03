Covid-19

Os estudantes Erasmus portugueses estão a ser contactados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros para que seja organizado o retorno a Portugal devido à pandemia de Covid-19, disse à Lusa Augusto Santos Silva.

O ministro acrescentou que são esperados hoje em Lisboa 140 portugueses provenientes da Polónia.

"No caso da Polónia foi possível montar uma operação com as autoridades locais e foi possível fazer sair hoje às 08:50 um voo da companhia aérea polaca LOT com 140 portugueses a bordo, entre os quais várias dezenas de estudantes Erasmus", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.