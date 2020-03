Covid-19

A companhia aérea espanhola Binter suspendeu toda a operação a partir do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, justificando hoje a decisão com "a quarentena imposta à tripulação" pelo Governo Regional da Madeira devido ao surto de Covid-19.

Neste âmbito, a Binter deixa de assegurar o contrato de serviço público prestado na Madeira, nomeadamente as ligações aéreas de e para a ilha do Porto Santo, ressalvando que a companhia aérea "quer continuar a operação, mas as medidas impostas pela região da Madeira a impedem por enquanto".

"A quarentena imposta à tripulação não nos permite transferir o avião da Madeira para Gran Canária [Espanha] para realizar trabalhos de manutenção com todas as garantias de segurança", avançou a Binter, em resposta escrita à agência Lusa.