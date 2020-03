Covid-19

Lisboa, 17 mar 2020 (Lusa) -- O Ministério da Agricultura assegurou hoje que o abastecimento alimentar está a decorrer com normalidade, apesar do impacto do Covid-19, mas apelou "à consciência cívica" para que seja feito um "consumo responsável" e adequado às necessidades.

"Graças ao trabalho de todos os profissionais ligados a este setor, o abastecimento alimentar está a decorrer com normalidade, não registando constrangimentos na cadeia, desde a produção à distribuição, nem ao nível dos preços praticados", sublinhou, em comunicado, o ministério liderado por Maria do Céu Albuquerque.

A tutela garantiu que está em "estreita ligação" com todos os intervenientes do setor, "a fim de serem detetados quaisquer constrangimentos em toda a cadeia de abastecimento", assim como na identificação do fluxo de matérias-primas e dos fatores de produção.