Covid-19

A Copa América foi hoje adiada para o verão de 2021 devido à pandemia de Covid-19, anunciou a Confederação Sul-americana de Futebol (CONMEBOL).

Estava previsto que a competição decorresse entre 12 de junho e 12 de julho deste ano, na Colômbia e na Argentina, mas a CONMEBOL decidiu adiar a Copa América para as datas de 11 de junho a 11 de julho de 2021.

"É uma medida extraordinária para uma situação inesperada e, portanto, responde à necessidade fundamental de evitar uma evolução exponencial do vírus, já presente em todos os países das associações que são membros da Confederação. Para a CONMEBOL não foi fácil tomar esta decisão, mas devemos sempre proteger a saúde de nossos atletas e de todos os agentes que fazem parte da grande família do futebol sul-americano", refere Alejandro Domínguez, presidente do organismo, em comunicado.