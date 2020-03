Covid-19

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, votou favoravelmente ao adiamento do campeonato da Europa em um ano, para 2021, devido à pandemia de Covid-19, anunciou hoje o organismo federativo.

"O organismo que superintende o futebol europeu decidiu, esta terça-feira, após reunião com as 55 federações filiadas, adiar a realização do Euro2020 até ao próximo ano devido ao impacto da pandemia de Covid-19. O presidente da FPF, Fernando Gomes, votou favoravelmente esta decisão", lê-se no sítio federativo na Internet.

O Euro2020, edição comemorativa dos 60 anos do campeonato europeu, que estava marcado para ser disputado entre 12 de junho e 12 de julho, em 12 cidades de 12 países diferentes, vai manter o formato, mas vai decorrer entre 11 de junho e 11 de julho de 2021.