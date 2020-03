Covid-19

A agência de notação financeira Standard & Poor's (S&P) considerou hoje que o arquipélago de Cabo Verde está entre os países mais afetados pela pandemia Covid-19, colocando também Portugal nesta lista, embora em menor escala.

"Em termos relativos, Aruba, Bahamas, Barbados, Cabo Verde e as ilhas Fiji teriam provavelmente as maiores descidas nas métricas de análise de crédito", disse o analista Samuel Tilleray numa nota sobre o impacto da pandemia de Covid-19 nos países onde o setor do Turismo é importante.

"Os destinos de 'sol, mar e praia', como as ilhas turísticas nas Caraíbas e noutros locais serão os mais fortemente expostos a um abrandamento no turismo mundial este ano", lê-se na nota enviada aos clientes, e a que a Lusa teve acesso.