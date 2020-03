Covid-19

A Câmara de Idanha-a-Nova criou três linhas de apoio destinadas às famílias, instituições particulares de solidariedade social e atividades económicas do concelho, na sequência da evolução da pandemia Covid-19, foi hoje anunciado.

"A medida resultou de reunião da Comissão Municipal da Proteção Civil, que reuniu em versão restrita com as juntas de freguesia, GNR, bombeiros voluntários, centro de saúde e Câmara de Idanha-a-Nova", explica, em comunicado, este município do distrito de Castelo Branco.

Na sequência da evolução do novo coronavírus (Covid-19), o município de Idanha-a-Nova criou três linhas de apoio para as famílias, para as IPSS e para as atividades económicas do concelho.