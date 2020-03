Covid-19

Cerca de 30 profissionais de saúde estão infetados com Covid-19, dos quais 18 são médicos, avançou hoje o secretário de Estado da Saúde, António Sales.

"Na segunda-feira, com 331 casos confirmados, existiam cerca de 30 profissionais de saúde infetados, sendo 18 médicos", disse António Sales na conferência de imprensa diária de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus (Covid-19), onde esteve presente a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

As declarações do governante acontecem no dia em que a Ordem dos Médicos denunciou que 20% do total de casos de infeção pelo novo coronavírus são médicos.