Covid-19

Porto, 17 mar 2020 (Lusa) - O primeiro teste feito ao bebé filho de uma mulher infetada com o novo coronavírus, que nasceu hoje de madrugada no Hospital de São João, no Porto, deu negativo, disse à Lusa fonte oficial daquela unidade hospitalar.

"O primeiro teste deu negativo. Será feito outro dentro de 72 horas e só aí se poderá saber se a criança está ou não infetada", explicou à Lusa a mesma fonte.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram.