Covid-19

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registava uma subida de 3,7% no início da tarde de terça-feira, um dia depois de fechar em forte queda de 13,92% devido ao novo coronavírus.

Por volta das 12:00 (locais) o Ibovespa, índice em que são negociadas as ações das maiores empresas do Brasil, operava aos 73,644 pontos.

No dia anterior, o Ibovespa chegou a paralisar as negociações de ações ao cair mais de 12,53% na abertura do mercado.