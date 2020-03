Covid-19

O município de Vinhais informou hoje que decidiu suspender a partir de sexta-feira o transporte gratuito que estava a disponibilizar aos doentes oncológicos deste concelho do distrito de Bragança, como medida de contenção da Covid-19.

"Foi uma das medidas que mais me custou a tomar" afirmou à Lusa o presidente da Câmara, Luís Fernandes, salientando que se trata de uma decisão a pensar na segurança de todos e de acordo com as atuais orientações das autoridades de saúde face à pandemia provocada pelo novo coronavirus.

A decisão teve ainda em conta, como esclareceu, o facto de estarem a ser canceladas consultas e tratamentos nas unidades de saúde de destino, nomeadamente o Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto e o hospital de Vila Real.